Foi aberta oficialmente na noite desta quinta-feira (21), no Ginásio Coberto Álvaro Dantas, a 6ª edição da Copa Gospel de Futsal. A prefeita Socorro Neri, que assegurou a realização do campeonato, participou do evento de abertura, junto com o vereador Artêmio Costa, idealizador do projeto e autor da emenda parlamentar que contribui com a ação.

“Uma boa ação como essa sempre tem muitas mãos ajudando. Estamos vivendo um período muito difícil na gestão do Município. É um momento de crise financeira, mas quando o vereador Artêmio manifestou as dificuldades que estava encontrando para realizar essa edição eu não tive dúvidas em dizer a ele que as dificuldades iriam ser superadas e garantir que a 6ª edição da Copa Gospel vai acontecer.”, lembrou a prefeita Socorro Neri.

O vereador Artêmio Costa reconheceu o empenho da prefeita. “Estou muito feliz em poder contribuir com a nossa cidade de Rio Branco e quero agradecer e honrar a prefeita Socorro Neri que tem nos ajudado e essa edição só está acontecendo porque ela prontamente nos disse que nós iriamos realizar porque estávamos com muita dificuldade. Então quero agradecer ao apoio que ela tem dado a essa juventude que tem semeado a paz e amor na cidade de Rio Branco.”, destacou.

Socorro Neri acrescentou que todo o calendário esportivo, das atividades que já estão sendo realizadas em Rio Branco há alguns anos, a exemplo da Copa Gospel, foi mantido. “Nós decidimos manter, apesar das dificuldades, porque entendemos que o esporte, de fato, deve ser incentivado. Nós devemos incentivar que os jovens da nossa cidade estejam interagindo, praticando esporte, convivendo em bom ambiente.”, disse a prefeita.

Contribuir para que os jovens em situação de vulnerabilidade social encontrem no esporte outra alternativa é um dos propósitos do incentivo. “Tem muitos atletas que não são membros da igreja que vem participar e passam a congregar em uma igreja em seu bairro e aí nós estamos livrando essa pessoa de estar sendo cooptada por facções ou outras coisas piores. Então estamos aqui semeando o amor e a paz e é isso que esse campeonato representa.”, explicou o vereador Artêmio.

Participam da 6ª Copa Gospel de Futsal 44 equipes. São cerca de 700 atletas de igrejas evangélicas de diversas denominações e de vários bairros de Rio Branco.

Álefe Costa, de 25 anos, é um deles. Da Igreja Batista Infra Videira Sport é a terceira vez que está participando. “É uma reunião de amigos. Nós que passamos a vida toda dentro da igreja a gente participa para brincar, para se divertir. E também agrega pessoas que não frequentam mas que vem jogar bola.”, comentou.

Já Cleber Pinheiro, de 27 anos, membro da Assembleia de Deus Rio Branco vê na Copa uma oportunidade de também evangelizar. “É uma honra poder glorificar o nome do senhor no meio do esporte e ter um estilo de vida diferente também. É muito válido no meio cristão.”, disse.

Também participaram da abertura, o diretor de esporte e lazer na Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, Afrânio Moura e o representante do governo do Estado, Jaime Morais.

Os jogos serão realizados no Ginásio Coberto Álvaro Dantas, cedido pelo Estado, na quadro do Conjunto Universitário e na quadra da Rua A, no bairro Palheiral.