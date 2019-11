Como sempre o sistema penitenciário de Rio Branco se mostra falho e detentos tem acessos as redes sociais na noite desta quinta-feira (21), fotos de membros do CV, detentos do pavilhão “P” do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, e um audio de um conselheiro do Comando Vermelho Raimundo Rogério Lima Ricardo, mais conhecido no mundo do crime como o traficante “Nego Roger”, líder da facção na parte alta de Rio Branco, que teve uma de suas área no Taquari tomanda pela facção Bonde dos 13, depois que foi preso.

“Nego Roger” conversa com uma mulher que é membro da facção do Bonde dos 13 (B13), o criminoso, tenta convencê-la a rasgar a blusa da facção rival e afirma que ninguém vai mexer com ela e com ninguém da família dela.

“Tu sabe muito bem que eu mais tu a gente se criou aí dentro, então não tem precisão de eu tu travar uma guerra não, é só tu ficar no canto que tu ta quieta sem mexer com nós. Eu sei que tu não vai mexer com nós porque nós vamos te ajudar aí dentro, ninguém quer tomar tua casa não mulher, eu só quero voltar para o meu canto, eu, o Giovani, o Boreu e os caras que estão fora do Taquari.

O líder da “CV” afirma que vai voltar, e que não quer que os moradores saiam do bairro e mas revela que os membros do “B13” e “PCC” estão matando e humilhando moradores do Bairro Taquari.

“Nós vamos voltar e nós quer os nossos amigos do nosso lado, ta entendendo? Quem mora no Taquari não vai sair não! Agora os caras do Calafate que estão aí dentro matando o pessoal que é do bairro, humilhando o pessoal daí, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no Amapá, entendeu? Do mesmo jeitinho nós vamos cair pra dentro.

“Nego Roger” chega a afirmar que tem muito dinheiro e que tem potência para colocar armas e mais de 60 membros da facção para tomar a região.

“Eu não tô com pena de gastar dinheiro, eu tenho dinheiro pra gastar você sabe disso, eu nunca dei uma taca na rua do Passeio, eu sempre procurei desviar a minha comunidade de confusão, nunca mandei ninguém atacar “Deri”, atacar você porque eu não quis! Não é porque eu não tenho condições e que eu esteja quebrado, que eu esteja preso. Não tô me gabando, se vocês aí da minha rua rasgar a camisa ainda hoje, ainda eu tenho potência de colocar pra mais de 15 armas aí dentro entendeu, e ponho pra mais de 60 homens aí fortemente armado tudo da parte alta da cidade! Eu não tô cagando sola pra tu não, nunca jamais eu vou expulsar você daí não minha filha, tu mesmo já me ajudou muito, então tire da sua cabeça se nós voltar pra ir você, a Zilma, outras pessoas que eu conheço aí das antigas não vou mexer com vocês, nunca entendeu, aliás eu quero que vocês me apoiem em tudo que eu precisar de vocês aí, vocês me apoiando nunca vão mexer com vocês aí não. E esse negócio desse Bonde do 13, PCC é tudo fantasia, esse pessoal aí só presta pra oprimir as pessoas de bem, e tú sabe disso, hoje tú não ta se dando bem comigo não, mas hoje ou amanhã tú vai tá, tú sabe que eu sou daí há muito tempo, eu me criei aí dentro entendeu, então jamais vou está humilhando o pessoal da minha comunidade. Então é melhor vocês ficarem comigo do que esses pessoal aí de fora, o que eu tô sabendo que o pessoal do Bonde que comanda aí é de fora, então eu quero saber o que tá faltando, porque eu tô voltando pra aí mais os meus meninos, nós vamos entrar e ficar aí dentro, e vamos aí na tua casa, tomar um café e conversar.

Ja Em nota o diretor do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, Lucas Gomes, confirmou que as fotos e o audio partiu de dentro do presídio no pavilhão “P”, que não possui bloqueio de celulares e que não havia tomadas mais que foi obrigado a por, devido uma determinação da Juiza da Vara de Execuções Penais.

Gomes afirmou ainda, que os presos foram identificados, extraídos da cela e encaminhados ao isolamento cautelar na madrugada desta sexta-feira, 22.

Foram encontrados com os apenados 08 aparelhos celulare e drogas.

Nota IAPEN

Na noite desta quinta-feira, 21, foram expostas em redes sociais fotos de detentos no interior de um pavilhão do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Deste modo, os presos foram identificados, extraídos da cela e encaminhados ao isolamento cautelar na madrugada desta sexta-feira, 22.

Com eles, foram encontrados 08 aparelhos celular e drogas.

Os apenados estavam no pavilhão “P”, obra entregue neste ano de 2019 e sem cobertura contratual do bloqueio de celulares, pois os aparelhos foram instalados no complexo no ano de 2017, quando as obras do pavilhão “P” não tinham sequer iniciado.

Sem cobertura de bloqueador de celular, a alternativa foi entregar o pavilhão sem tomadas.

Contudo, decisão da Vara de Execuções Penais, através da Juíza Luana Campos, obrigou a permissão do uso de ventiladores nas celas do pavilhão “P”, o que obrigou, por consequência, o uso de tomadas no pavilhão.

Diante dos fatos o IAPEN está tomando medidas para revogar a decisão da magistrada. De igual modo, tem trabalhado para reforçar as revistas na entrada dos presídios, a exemplo de portaria recente que possibilita que todos sejam submetidos a aparelho de scanner corporal – inclusive servidores.

Além de medidas de ordem e disciplina como os procedimentos operacionais padrão (POP), o IAPEN tem trabalhado incessantemente no combate à corrupção, seja através da mudança de normas e procedimentos, seja pela abertura de processos administrativos e demissões de servidores que não representam a maioria honrada e honesta.

Rio Branco – Acre, 22 de Novembro de 2019.

Lucas Gomes

Presidente IAPEN