Com pouca presença do estado na área da segurança pública no interior do Acre, a facção criminosa Comando Vermelho fez uma festa e soltou fogos na noite desta quinta-feira (21), para comemorar seu quase total domínio na região do Juruá.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma grande queima de fogos em comemoração alusiva ao “êxito” da organização. Até um “salve geral” dando a “boa notícia”, como dizem os criminosos, circulou nas redes sociais para se exaltar e mostrar ‘superioridade’ aos funcionários rivais.

Também foram registradas queima de fogos nos municípios de Mâncio Lima e Guajará, no estado do Amazonas, por volta das 20h.

A reportagem tentou contato com a Delegacia de Cruzeiro do Sul, mas ninguém não atendeu as ligações. O espaço está aberto para que a Secretária de Segurança Pública do Estado se manifeste em relação ao assunto.