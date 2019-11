A pequena Kemely Souza, de apenas 5 anos de idade, morreu após ser atropelada na manhã desta sexta-feira (22), no Bairro da Cerâmica, no município de Xapuri no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a mãe foi deixar a menina na Escola Alcimar Nunes Leitão, quando o motorista de um ônibus escolar fez uma manobra e colidiu contra as vítimas que estavam em bicicleta, fazendo com que a criança caísse embaixo do veículo. As rodas do ônibus acabaram passando por cima da cabeça dela, e com isso a garota teve perda de massa encefálica e morreu antes de ser socorrida.

A mãe, desesperada com a situação, pegou a criança do chão e correu com a menina nos braços para sua residência que fica a poucos metros do local do acidente. O pai da garota, enfurecido após o ocorrido, começou a depredar o ônibus escolar, mas foi contido com a chegada da Polícia Militar no local. O motorista do veículo fugiu do local com medo de ser linchado.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou Kemely e a mãe para o Hospital de Xapuri.

Um boletim de acidente de trânsito foi confeccionado no local, que será enviado ao Delegado de Polícia Civil de Xapuri, que conduzirá as investigações a partir de agora.