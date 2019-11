Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro. Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.

Em apoio a esta iniciativa da sociedade civil, a campanha do Secretário-Geral da ONU “UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres até 2030” pede ações globais para aumentar a conscientização, estimular os esforços de defesa e compartilhar conhecimentos e inovações.

Mulheres são alvos de diversos tipos de violência, desde o assédio verbal até a morte. Além da violência intencional, os crimes contra mulheres são causados por questões de ordem cultural ou mesmo religiosos em diversos países do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, sete em cada dez mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. Uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao Instituto Datafolha aponta que mais de 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência ao longo de 2018. Segundo as projeções realizadas a partir do levantamento, 536 mulheres foram agredidas fisicamente a cada hora no Brasil com socos, empurrões ou chutes.

A violência doméstica é um fator que vem acometendo várias mulheres a situações de riscos que podem perder até a vida, pois o número de casos notificados vem sendo cada vez mais visto como um elemento que assola a sociedade como um todo.

Em Rio Branco, no dia 25 de Novembro de 2019, a partir das 07h30min, serão realizadas várias ações alusivas aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, dentre elas:

v Pit stop com material educativo e preventivo de violência em frente à SEE.

v Palestra com as Temáticas Políticas Públicas e os Avanços da Lei Maria da Penha.

v Lançamento da cartilha “Violência: Notifique, Denuncie”.

As ações acontecerão no Auditório da Secretaria Estadual de Educação – SEE, Rua Rio Grande do Sul, 1907 – Volta Seca, Rio Branco/ Acre.

O Evento faz parte das ações pontuais da Secretaria Municipal de Saúde através do Núcleo de Atenção à Saúde e Prevenção das Violências – NASPVI em parceria com as demais instituições governamentais e não governamentais que compõem a Rede de Cuidados no Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Rio Branco – REVIVA. A ação constitui a Agenda de Ações Integradas 2019.