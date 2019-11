O time da Assemurb é o campeão do primeiro turno do Estadual de futebol Feminino de 2019. A conquista foi em cima do maior rival, o Atlético Acreano, após vitória por 2 a 1. O clássico foi realizado na tarde desta quarta-feira, 20, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

A equipe da Assemurb saiu na frente, com gol da lateral Raiane em cobrança de falta. Na etapa final, o galo do segundo distrito voltou melhor e chegou ao empate com Taila, depois da falha da goleira Paula.

Mas, em uma jogada individual, a atacante Iza deixou as duas zagueiras do Atlético para trás, passou pela goleira e marcou o gol do título. Placar final: 2 a 1 para a Assemurb.

A autora do gol falou do título do primeiro turno. “A gente sabia que iria encontrar um time difícil. Apesar da pressão, a nossa equipe teve tranquilidade para conquistar a vitória”, disse Iza.

A zagueira Ludimila do Atlético lamentou as chances perdidas. “Criamos muito no segundo tempo, mas desperdiçamos várias oportunidades”, disse a atleta.

Com a conquista do primeiro turno, o time da Assemurb garantiu vaga na decisão do campeonato. Se vencer o returno, será campeão direto.