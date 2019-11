A altitude de Sucre, na Bolívia, deixou o zagueiro Ricardo Graça marcado negativamente com a torcida do Vasco. Após uma goleada por 4 a 0 contra o Jorge Wilstermann (BOL), na Libertadores, o jovem só voltou a ser titular em 2018 em outras 14 oportunidades, sempre substituindo lesionados ou suspensos. Nesta temporada, entretanto, apesar de ser reserva do incontestável Leandro Castan, o defensor deu a volta por cima, fez atuações consistentes e hoje é o que tem melhor média de desarmes do time.

A missão de substituir Castan não é simples. Capitão e um dos líderes da equipe, o experiente zagueiro faz uma boa temporada. No entanto, Ricardo fez com que um dos jogadores mais importantes do elenco fosse também um dos menos sentidos como desfalque. Nos 24 jogos em que atuou, sendo 22 como titular, o camisa 36 foi bem. Contra Flamengo e Goiás, apesar dos empates, foi um dos destaques em campo.