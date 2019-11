Um dia planejado para cuidar de quem ao longo do ano letivo se dedica a cuidar com carinho dos pequenos estudantes da rede de ensino municipal. O programa “Cuidando de Quem Educa”, idealizado pela prefeita Socorro Neri, que também é educadora, oportuniza serviços a educadores municipais e chegou a 4ª edição nesta quinta-feira,21.

Realizado pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com a Defensoria Pública do Estado, Uninorte, Senac e empresários locais, somente na manhã da 4ª edição, o programa oportunizou, na Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, mais de 900 atendimentos com serviços de saúde, estética, assessoria jurídica e educação financeira a educadores da Regional da Floresta, Calafate e Sobral.

“Conversando com as educadores e educadores observei, hoje, que para além do cuidado com saúde e com a qualidade de vida. Este dia se constituiu também em um dia de interação entre profissionais de escolas diferentes. O “Cuidando de Quem Educa” se tornou também um dia de lazer” ponderou a prefeita Socorro Neri.



“Ação louvável”

Para a gestora da escola Monteiro Lobato “esta é uma ação louvável, pois enquanto, profissionais não temos muito tempo para nós mesmos, seja para cortar o cabelo, ir ao psicólogo ou fazer as sobrancelhas. Ter um momento como esse e com tantos serviços reunidos, faz desta ação, uma ação louvável idealizada por uma professora de carreira que conhece as reais necessidades dos colegas”.

Professora há 40 anos, Vandelúcia Nunes, satisfeita, abraçou a prefeita Socorro Neri e a agradeceu por oportunizar um dia de cuidados a todos os educadores. “Eu me sinto plena. Estou nas nuvens com tanto cuidado” resumiu a educadora que acrescentou “ainda não tinha visto uma ação tão especial. É assim que nos sentimentos; especialmente valorizados. Hoje cuidei do corpo, da mente e já estou com minha mamografia agendada”.

A gestora da Escola José Potyguara, Denise de Souza, estava feliz após receber cuidados de beleza. “Os servidores têm dois turnos de trabalho e o cuidado consigo mesmo sempre fica em segundo plano. Hoje, já consegui fazer consulta na Defensoria e agora estou aprendendo cuidados estéticos. Que ação de valor”, comemorou.

Quem também não perdeu a oportunidade de cuidar no visual, na ação desta quinta-feira, foi o professor Paulo Vieira, que há dois anos é mediador em pré-escola. “É necessário esse espaço de cuidado com o profissional da educação. Ter acesso a serviços de saúde, inclusive emocional, psicológica é fundamental, precisamos desse tempo. A prefeita e a gestão estão de parabéns pela valorização e reconhecimento aos profissionais”, declarou.



Valorização

Por ser educadora e conhecer de perto a rotina dos educadores, a prefeita Socorro Neri lançou o programa na campanha do Outubro Rosa. O “Cuidando de Quem Educa” tem foco na saúde da educadora, principalmente na garantia do agendamento de mamografias, e oferta serviços de saúde (testes rápidos, aferição de pressão e glicemia, agendamentos de consultas médicas e de enfermagem), orientações jurídicas, educação financeira e atividades que elevam a autoestima.

“O objetivo, colocado pela prefeita Socorro Neri, é de que até o final do ano todas as nossas educadoras tenham acesso a exames de mamografia”, ressaltou o secretário Moisés Diniz, que explicou “a Prefeitura, através do projeto, levará, semanalmente, ações com atendimentos a educadores de toda rede de ensino municipal. A previsão é que as ações integrem o calendário do ano letivo a partir de 2020”.