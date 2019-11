A Polícia Militar de Xapuri foi comunicada no começo da noite desta quarta-feira, 20, de que o pequeno empresário e mecânico Josemar da Silva Conde, o Tripinha, de 47 anos, foi assassinado com um tiro de espingarda no seringal Barra, colocação Campo Verde, na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Josemar Conde é muito conhecido em Xapuri pela sua dedicação ao ramo de motocicletas, sendo um dos mais tradicionais mecânicos desse tipo de veículo na cidade. Nas últimas eleições, foi candidato a vice-prefeito compondo a chapa do ex-prefeito Wanderley Viana de Lima.

A notícia do homicídio chegou à polícia por meio de um funcionário do mecânico que o acompanhava no momento do crime. Segundo o relato dessa testemunha, o fato ocorreu quando Josemar foi até a casa de um vizinho conhecido pela alcunha de “Chico Doido”, com quem tinha uma disputa judicial por conta de um limite de terras.

A testemunha informou que após Josemar chegar ao lugar e iniciar uma conversa com um senhor cujo nome não soube informar, foi atingido na região do ombro/peito por um tiro de espingarda desferido por Chico Doido, que fugiu adentrando a mata logo em seguida. O funcionário disse que viu a vítima morrer no local.

Com base nas informações da testemunha, a Polícia Militar fez o registro do fato noticiado em boletim de ocorrência e encaminhou à Delegacia Geral de Polícia Xapuri para as demais providências. Não conseguimos contato com o delegado Alex Danny, titular do município.

Segundo as informações apuradas até o momento a localidade é de difícil acesso, não sendo possível chegar de carro à colocação. Informações não confirmadas pela polícia dão conta de que um dos helicópteros do governo seria usado no resgate do corpo.

A informação concreta, obtida de um dos agentes da Polícia Civil, é de que uma equipe de policiais está sendo preparada para se deslocar no começo da manhã para o local do crime.