A jovem que sufocou um homem até à morte durante um encontro, marcado através de uma aplicação, teria pesquisado no Google formas de matar alguém antes de o encontrar, segundo foi divulgado durante o julgamento que está acontecendo.

Jamie Lee Dolheguy, de 20 anos de idade, se encontrou com Maulin Rathod, de 24 anos, em sua casa, em Melbourne, no estado australiano de Victoria, em julho de 2018. Ambos tinham trocado apenas algumas mensagens.

Durante o ato sexual, Jamie sufocou Maulin com as mãos e depois o estrangulou com um cabo USB, segundo dito no Supremo Tribunal de Victoria.

A jovem ligou depois para os serviços de urgência assumindo que tinha matado Maulin mas sem intenção. Jamie teria, porém, dito aos agentes da polícia: “Não quero ser uma assassina”.

P U B L I C I D A D E

O procurador responsável pela acusação indicou que a suspeita se preparou para o homicídio, tendo pesquisado as seguintes frases no Google: “Vou matar alguém esta noite por divertimento”; “Vou matar alguém hoje, ajuda” ou “Vou cometer homicídio”. Depois clicou na ligação que escrevia “10 passos para cometer um homicídio sem ir preso”.

Jamie, de acordo com o site Metro, sofreu negligência em criança e estava ao cuidado dos serviços estatais desde os 10 anos de idade. Ela foi autorizada a viver sozinha pela primeira vez quatro meses antes do crime, quando os serviços sociais decidiram que ela estava apta para tal.