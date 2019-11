O empresário Josimar da Silva Barroso, de 47 anos, conhecido como “Trpinha”, foi morto por disparo de arma de fogo, na tarde desta quarta-feira (20), no Seringal Simitumba, colocação Campo Verde, zona rural do município de Xapuri no interior do Acre.

De acordo com informações de uma testemunha, Josemar foi morto com um tiro no peito, disparado por um homem identificado até o momento sendo Francisco, vulgo “Chico Doido”. A testemunha que também é caseiro do seringal disse que tanto a vítima como o autor do homicídio já possuem um processo judicial envolvendo questão de demarcação de terras.

Chico Doido teria chamado Josemar para conversar sobre as divisões das terras. O caseiro saiu e deixou os dois conversando e, minutos depois, ouviu um disparo de arma de fogo e ao voltar no local avistou Francisco correndo um direção a uma área de mata. Ainda segundo o caseiro, a vítima morreu ainda no local.

A testemunha andou cerca de 5 horas em um ramal de difícil acesso, até chegar na estrada e depois ir de carro até a cidade de Xapuri para avisar os familiares de Josemar. Em seguida, a Polícia Militar que avisou na Delegacia de Polícia Civil o ocorrido através de um boletim informativo.

Uma força tarefa está sendo montada entre policiais militares e civis com objetivo resgatar o corpo do homem, e tentar prender o acusado que até o momento esta na região de mata. O caso será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Xapuri.