O narrador Galvão Bueno passou mal e precisou ser hospitalizado na manhã de hoje (21), em Lima (Peru), onde narraria a final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plante no próximo sábado (23). A Rede Globo confirmou a informação. A emissora divulgou uma nota oficial sobre a saúde do narrador de 69 anos. Ele precisou passar por um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. Luis Roberto fará a narração da final da Libertadores.

“Nosso companheiro Galvão Bueno teve um mal-estar hoje de manhã em Lima, onde se encontra para a narração da final da Libertadores. Ele foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, no bairro de Miraflores, acompanhado por sua mulher Desirée Galvão Bueno. Foi atendido prontamente e está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana”, diz a nota. “Todos nós desejamos ao querido Galvão uma rápida recuperação. O hospital divulgará ao término do procedimento um boletim médico. A narração da final da Libertadores será feita pelo companheiro Luis Roberto”, completou o comunicado da emissora.

A TV Globo transmite a final da Copa Libertadores da América no próximo sábado (23) a partir das 16h10. Os comentários serão de Júnior e Walter Casagrande.