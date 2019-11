Um carro modelo Corolla, que havia sido roubado na região do Bairro Tucumã, acabou capotado durante a tarde desta quinta-feira (21), na Rua Baguari, no Bairro Taquari, na região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares, o veículo de placa NAG 7664, de cor Cinza, foi roubado e, após a ação, os criminosos fugiram pela Via Verde, passaram pela 3° Ponte e entraram no Bairro Praia do Amapá. Quando passava pela Rua Baguari, o bandido que conduzia o carro perdeu o controle, bateu contra a varanda de uma casa e, em seguida, o veículo capotou, tendo perca total.

De acordo com populares que presenciaram o capotamento, ninguém ficou ferido. Os dois criminosos que estavam dentro do carro saíram ilesos e fugiram em direção ao Ramal Menino Jesus.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e aguardou o policiamento de trânsito que confeccionar o boletim de ocorrência de trânsito do ocorrido. Nenhum dos criminosos foi preso até o momento. O carro foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito – Detran.