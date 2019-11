A prefeita de Rio Branco Socorro Neri prestigiou nesta quarta-feira (20), na Escola do Poder Judiciário (Esjud), o seminário intitulado “Pacto Nacional pela Primeira Infância no Estado do Acre, Desafios e Possibilidades – 2019. Desenvolvido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, o evento tem como objetivo principal estimular a troca de experiências das boas práticas desenvolvidas em favor das crianças.

O seminário tem o intuito ainda de debater a realidade local e sensibilizar operadores do direito, equipes técnicas e demais profissionais da rede de atenção à área de infanto-juvenil. Ao saudar os presentes a prefeita Socorro Neri, disse que as crianças precisam ter seus direitos devidamente assegurados, inclusive o direito a ter uma família, a ter uma convivência saudável e serem vistas pela sociedade como aquele sujeito que tem a primazia do atendimento.

“A nós poder público, assim como a nós família, cabe o dever de prover essas condições para o desenvolvimento pleno. O que estamos fazendo? Até onde estamos alcançando? O que nos falta fazer e quais são os desafios, postos ao poder público, para cuidar bem das nossas crianças? Esse seminário certamente pautará de forma mais sistemática, esses desafios. Estamos empenhados em fazer com que esses desafios sejam enfrentados com firmeza. Saímos desse seminário, mesmo na condição de ouvintes, mais atentos. E, também conscientes que, como militantes que somos da defesa das crianças, essas sementes que mandamos para o futuro precisam ser protegidas integralmente”, disse Socorro Neri.

“Esse debate visa colocar a proteção da criança, especialmente na primeira infância, de 0 a 6 anos na ordem do dia. É preciso que nos preocupemos com elas, porque, elas representam o futuro desta nação e a paz do universo só será alcançada se cuidarmos dessas crianças”, destacou a desembargadora Regina Célia Ferrari.

Participaram do evento delegados da Polícia Civil do Acre, conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O tema Direito à Convivência Familiar da Criança e do Adolescente foi abordado durante a palestra do juiz Sérgio Luiz Kreuz, Reinaldo Balbino, abordou o Papel das Varas da Infância, Delegacias e Sistema de Garantia de Direitos Humanos no fortalecimento do Conselho Tutelar.