A Polícia Civil apreendeu 24 quilos de drogas, entre elas cocaína e maconha, na noite desta terça-feira, 19, na região conhecida como variante, na BR-364, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações dos delegados que comandaram a operação, Lindomar Ventura e Alexnaldo Batista, essa ação é fruto de uma longa investigação. De posse das informações já obtidas por conta das investigações, a polícia deu ordem de parada a um ônibus que saia de Cruzeiro do Sul com destino a capital Rio Branco e, com ajuda de cães farejadores da polícia, foi possível identificar a droga rapidamente.

Ao realizarem as verificações no bagageiro do ônibus, os policiais encontraram uma caixa térmica, e ao abrirem foi encontrado as substâncias entorpecentes.

O delegado Lindomar disse que as operações na região foram intensificadas. “Buscamos coibir crimes de tráfico na BR-364, que é a principal saída de Cruzeiro e região”.

O delegado Alexnaldo, titular da Delegacia Antidrogas, cita que o papel da polícia “é desarticular o tráfico de drogas e combater as facções seguindo as diretrizes do governo do Estado no combate ao narcotráfico. Foi um trabalho duro de investigação e toda a equipe está de parabéns.”