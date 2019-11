O jovem Reinaldo Inácio da Silva, 22 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, e dois menores de 17 anos foram apreendidos, na noite desta terça-feira (19), pelo Batalhão Ambiental em uma blitz na Rodovia AC-90, Estrada Transacreana.

Segundo informações dos policiais militares, o pelotão fazia uma barreira na balança na entrada da Transacreana, quando avistaram um veículo modelo Gol, de placa NAE 6931, em fundada suspeita com quatro homens dentro. O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, prestava serviços para um aplicativo e transportava três passageiros. Na revista do veículo os militares encontraram uma espingarda calibre 20 com munição intactas.

Ao ser perguntado ao motorista a finalidade da corrida, o mesmo informou que levava os homens ao km 35 da estrada. O objetivo dos suspeitos era buscar a espingarda em uma residência. Os agentes deram voz de prisão aos três envolvidos, e os mesmos foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram ouvidos pelo delegado plantonista.