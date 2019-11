Um jovem que ainda não teve sua identidade revelada foi baleado na noite desta quarta-feira (20), na Praça 25 de Setembro, no Bairro Centro, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações de testemunhas, aconteceu uma intensa troca de tiros entre duas facções rivais na praça e, no confronto, o jovem foi atingido por 3 disparos, sendo um tiro de raspão no rosto, um nas costas e outro na coxa. Após o rapaz ficar ser ferido, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas chegaram no local, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima em estado de saúde grave ao Hospital João Câncio Fernandes.

A Polícia Militar foi acionada e também esteve no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira vai investigar o ocorrido e identificar os envolvidos.