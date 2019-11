Uma grande onda de assaltos que acontece na capital parece estar se espalhando também para o interior do estado. Uma mulher, que pediu para não ser identificada, saía de um apartamento na tarde desta terça-feira (19), localizado na Estrada Fontinele de Castro, no Bairro José Assem, em Epitaciolândia, quando foi surpreendida por dois criminosos que anunciaram um assalto e roubaram a motocicleta dela.

Em um vídeo gravado por câmeras de segurança da região, os criminosos aparecem chegando no local em outra moto, se aproximam do apartamento e em seguida rendem a mulher. Um deles mostra uma arma para a vítima, toma a chave do veículo e em seguida foge levando a moto dela, modelo Biz de cor branca e placa QLX 9783.

P U B L I C I D A D E

Amigos próximos da mulher relatam que a segurança pública no interior está despreparada, pois mesmo após 24 horas ser feito o boletim de ocorrência, ainda não consta restrição de roubo ou furto do veículo no sistema nacional.