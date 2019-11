Dois homens realizaram um assalto em uma parada de ônibus que fica localizada no Via Verde Shopping, em Rio Branco, na noite dessa terça-feira (19). O ocorrido foi confirmado pela assessoria de comunicação do shopping.

Em um vídeo, gravado por uma câmera de segurança do local, é possível visualizar os dois bandidos chegando em uma motocicleta, com arma em punho anunciando o assalto.

Uma das vítimas, nervosa com a situação, ainda conseguiu correr para não ser assaltada (atitude não recomendada pela polícia), mas outras seis pessoas acabaram tendo seus pertences roubados pelos homens.

Enquanto um dos criminosos aguarda na moto, o comparsa fazia o “limpa” e, de forma agressiva, ainda tentou dar coronhada em uma mulher que demorou em entregar seus objetos pessoais.

Segundo a polícia, apenas algumas das vítimas, após o roubo, se dirigiram à Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar um Boletim de Ocorrência.