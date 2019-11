O corpo encontrado carbonizado dentro do carro incendiado na Estrada do Amapá, no bairro Amapá, na noite desta terça-feira (19), foi identificado como sendo de Ruan da Silva Lima, 33 anos.

Segundo informações da família de Ruan, o homem é funcionário de uma empresa que vende pneus na Via Chico Mendes em Rio Branco. O carro encontrado incendiado também é de Ruan, que nas horas vagas é cantor sertanejo e tocava nas noite de Rio Branco.

A Polícia Civil confirmou a identificação após reconhecimento formal da mãe do cantor que esteve na delegacia na manhã desta quarta-feira (20), que agora passará por exames de DNA. A Polícia apurou que Ruan saiu do trabalho por volta das 18h desta terça-feira, e não foi mais visto por ninguém. Apenas existe um vídeo que mostra o veículo do cantor indo para a estrada do Amapá, local aonde encontraram o carro incendiado, na frente da Chácara Modelo.

DHPP ainda continua investigado o caso mais antecipa que não há pistas sobre a motivação do crime.