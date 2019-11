O vereador e presidente da Câmara de Rio Branco, Antônio Morais (PT) apresentou o Projeto de Lei que institui o fechamento parcial dos parques municipais aos finais de semana e feriado para utilização de atividades físicas e de lazer.

O projeto foi uma readequação ao que já existia e tratava do fechamento exclusivamente para atividades físicas. Agora a população terá mais uma opção de espaço para o lazer, como destaca o parlamentar.

“Precisamos ocupar esses espaços públicos e regatar a possibilidade de famílias e amigos se reencontrarem com maior segurança nos parques. Estarei conversando com a prefeita Socorro Neri (PSB) e com o governador para que juntos possamos mostrar a reocupação dos espaços, inclusive para a realização das praticas esportivas, seja corrida, ciclismo e até o que está na alta como o fit dance”, disse Morais.

Antônio estará reunindo seus amigos e vereadores para uma grande caminhada.