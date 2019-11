Thiago Caetano e equipe percorrem traçado da futura rodovia entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima

Não foi uma aventura de fim de semana entre amigos, mas um estudo técnico para a construção de uma Rodovia.

Foi assim o final de semana do secretário de Obras e infraestrutura, Thiago Caetano e sua equipe rumo ao futuro da população do Juruá, quando percorreu quase todo o traçado da futura rodovia que ligará Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima e o Parque Nacional da Serra do Divisor.



O levantamento técnico da equipe comandada por Caetano, teve como propósito conhecer o tipo de solo, relevo, hidrografia, e todos as dificuldades para a execução da obra.

Segundo Thiago Caetano, a fronteira do Parque fica bem próximo da comunidade Bom Sossego que será tirada em definitivo do isolamento. “temos condições de começar a avançar nos estudos, projetos e licenciamento. Nossa meta é fazer a ligação de Ramal já no próximo ano, entre Mâncio Lima e a Comunidade Bom Sossego” afirmou.