Og extremista Taleban libertou, nesta terça-feira (19), um americano e um australiano que eram mantidos como prisioneiros havia mais de três anos — medida que pode sinalizar um recomeço para as negociações de paz com os Estados Unidos. As informações são da rede de notícias americana Fox News.

Os homens libertados, que eram professores da Universidade Americana em Cabul, foram identificados como o americano Kevin C. King, de 63 anos, e o australiano Timothy J. Weeks, de 50 anos. Eles foram entregues às forças americanas.