Com o aumento das chuvas, o manancial está a 1,54 metro da cota de alerta. A cota de transbordamento é de 14 metros. Rio Acre marcou 11,96 metros nesta terça-feira (19), em Rio Branco Gleydison Meireles/Arquivo pessoal O Rio Acre em Rio Branco continua subindo e se aproxima da cota de alerta, que é de 13,50 metros. Na manhã desta terça-feira (19), o manancial marcou 11,96 metros. Com chuvas acima da média para o período, o Rio Acre está a 1,54 metro da cota de alerta, em Rio Branco. A cota de transbordamento é de 14 metros. “A permanecer com esse cenário de intensas chuvas e o rio aumentando, nós podemos chegar à cota de alerta, ou até mesmo à cota de transbordo antes desse período de fevereiro [período que são mais comuns as cheias]”, disse o major Claudio Falcão, do Corpo de Bombeiros. O rio subiu quase 8 metros em nove dias. No último dia 10, ele media 4 metros na capital acreana. A situação preocupa, segundo informou Falcão. “Nessa primeira quinzena de novembro superou todo o mês de novembro e está chovendo muito. Em Assis Brasil, o rio subiu 4 metros em um único dia e, com esse aumento, nós estamos com elevação em Brasileia e Xapuri. Significa que nas próximas horas, essa água chega em Rio Branco”, disse o major. Plano de contingência A previsão para os próximos dias é de mais chuva. “Nós temos previsão de chuva para Rio Branco todos os dias desta semana, então significa que não vamos ter uma vazante rápida e estamos muito próximos da cota de alerta”, ressalta. O major disse ainda que o plano de contingência e de ação está pronto e deve ser lançado ao final do mês de novembro. Ele informou ainda que tanto a Defesa Civil Municipal quanto a estadual estão em alerta. “Nós estamos em alerta total. Nosso plano de contingência está montado, e a gente revisa ele de acordo com as necessidades”, acrescentou. Segundo Falcão, nos últimos 14 anos, ocorreram inundações em 10 anos. Mas, normalmente, as cheias ocorreram no mês de fevereiro.

