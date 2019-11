Um professor de português da rede pública do Distrito Federal causou polêmica no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 104, da Asa Norte, onde dava aulas para alunos do sexto ano, com média de 12 anos. Na semana passada, ele pediu às crianças que fizessem uma redação sobre sexo oral e anal. No quadro da sala de aula, ele escreveu expressões de sexo explícito para ensinar os alunos.

Alguns alunos tiraram fotos do quadro e mostraram aos pais, que se revoltaram com o método do professor. Pelo menos cinco famílias registraram queixa contra o docente na Polícia Civil do DF (PCDF).

O professor é o jovem Wendel Santana, de 25 anos. Ele se defende informando que não recebeu instruções e tratamento adequado por parte do CEF 104. O profissional afirma, ainda, que fez apenas um exercício de linguagem.

A Secretaria de Educação do DF informa que o contrato de Wendel será rescindido. Diz, também, que o professor tinha vínculo apenas temporário. “Os estudantes receberão o devido apoio do Serviço de Orientação Educacional”, conclui a pasta.