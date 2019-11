Quem passou pelo Centro de Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 19, se deparou com equipes da Prefeitura fazendo abordagens educativas como forma de lembrar o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, instituído pela ONU em 2005 e partir de então celebrado todo terceiro domingo do mês de novembro.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), profissionais da Vigilância Epidemiológica entregaram kits educativos, levantaram faixas e dispuseram cruzes de madeira nas esquinas, como forma de chamar a atenção de motoristas e pedestres, como o estudante Natan Costa. “O trânsito é algo do nosso dia a dia, e anda muito violento, então é muito importante que o poder público esteja sempre realizando campanhas assim para alertar e conscientizar todos que fazem parte do trânsito”, disse.

Em Rio Branco foram registrados mais de seis mil acidentes, somente em 2016. A diretora da Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, destacou a importância de incentivar paz no trânsito. “Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública, e o que temos visto é muita violência, falta de consciência e de respeito pelos atores que compõem o transito. Então a gente está aqui para fazer com essas pessoas parem um pouco para refletir e optem por uma cultura de paz no trânsito”, frisou.

Além da região por onde passa a Avenida Getúlio Vargas, as equipes também estiveram no bairro Seis de Agosto. A ação que, faz parte do Projeto Vida no Trânsito, foi realizada em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Nacional de Trânsito no Acre (Detran) e sindicatos ligados ao trânsito.