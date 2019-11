Um verdadeiro encontro de gerações marcou o aniversário de 70 anos da Escola Infantil Menino Jesus, fundada em 19 de novembro de 1949, comemorado na manhã desta terça-feira (19) com a presença da prefeita Socorro Neri, a comunidade escolar e convidados. Crianças acompanhadas de pais, mães e até avós que também já estudaram ali, professoras, funcionários e gestoras de agora e de antes cantaram juntos cantigas de roda que atravessaram o tempo e que todo mundo sabe de cor.

O bancário Petronilo Neto, por exemplo, era um deles. Estudou na escola nos anos 1989 e 1990, aos 4 e aos 5 anos de idade, e hoje estava com seu filho Joaquim Vinícius, de 5 anos de idade, entre os alunos. Portador de necessidades especiais, o pequeno simbolizava a inclusão que a Escola Menino Jesus proporciona. “Estou muito emocionado. É muito gratificante para mim.”, disse.

Outro ex-aluno, um dos primeiros da escola, foi homenageado. Eloy Abud, de 75 anos, que faz parte da primeira turma Menino Jesus. “Ao longo da minha vida fiz muitos cursos e uma faculdade, mas o fundamental foi essa escola onde comecei os meus estudos. Esta é a maior herança que alguém pode ter.”, enfatizou

A prefeita Socorro Neri enalteceu a importância da escola para a rede municipal de Ensino. “Essa escola já começou muito importante por ser a primeira do Acre, umas das primeiras do Brasil exclusivamente para a Educação Infantil. Ao longo desses 70 anos por aqui passaram milhares de crianças riobraquenses que tiveram sucesso na vida escolar, na vida política, na vida administrativa da nossa cidade. É uma das escolas que tem melhor qualidade em educação infantil, sempre obtendo excelentes resultados. Tem passado constantemente por reformas, por adaptações, de modo a se manter atualizada com projeto pedagógico adequado para que as crianças de Rio Branco recebam aqui o melhor desenvolvimento, a melhor orientação e a melhor formação escolar que podem receber. Não temos dúvida de que 70 anos elevarão a mais 70 anos porque essa escola é de excelência.”, destacou.

Também estavam presentes ao evento, o secretário municipal de Educação, Moisés Diniz; o presidente do Colegiado de Diretores de Escolas Públicas (CODEP), Valquírio Firmino; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Vômea Araújo; e o promotor da Promotoria Especializada na Defesa da Educação em Rio Branco, Ricardo Coelho, que também já foi aluno do Menino Jesus.

“Estou aqui muito emocionado porque só tenho boas lembranças daqui e hoje poder atuar e ver uma educação de qualidade para as nossas crianças.”, afirmou.

Credenciamento

Na data em que completou 70 anos de fundação, a Escola Menino Jesus recebeu a notícia de seu credenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação. A diretora Adalvani Carvalho disse que trata-se de uma conquista importante.

“A escola é de 1949, mas o mundo mudou, as pessoas mudaram, as crianças mudaram e a escola está sempre avançando em tudo. Na sua proposta pedagógica, na sua estrutura física e na sua condição administrativa. Hoje também é um dia bastante comemorativo porque finalizamos esse processo que é importante para todas as escolas porque para nós nos tornamos uma escola de qualidade precisamos estar com toda essa parte organizada. Então isso é um sonho realizado e a escola está de parabéns.”, comemorou.

A prefeita Socorro Neri lembrou que esta é a primeira escola do município de Rio Branco a receber seu credenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação, mas que será feito um cronograma para que todas as escolas da rede municipal também o obtenham.

“Já alinhamos com o promotor Rodrigo Coelho para estabelecermos um cronograma par que todas as escolas sejam credenciadas. Temos muito chão pela frente para garantir que todas as escolas tenham. É preciso ter um plano de combate a incêndios e adaptações garantam acessibilidade, projeto pedagógico atualizado, adequado e construído com a comunidade escolar. É preciso que a escola esteja em condições de ambiência. Então são muitas medidas que temos que adotar e muitas delas exigem recursos financeiros para acontecer. Daí a importância e a necessidade de realizarmos o mais breve possível porque cuidar bem das nossas crianças é a melhor mensagem que podemos enviar ao futuro.”, concluiu.