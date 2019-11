O Governo do Estado do Acre, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), realizou na noite desta segunda-feira, 18, o 1º Encontro de Empresários para o Comércio Exterior, em Cruzeiro do Sul.

O evento aconteceu na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e reuniu diversos empresários acreanos e autoridades brasileiras e peruanas. O foco é tornar o estado do Acre um ambiente favorável para o comércio exterior, com o estímulo da cultura exportadora e importadora por parte dos empresários, profissionais e instituições.

O objetivo do encontro foi apresentar para a classe empresarial da região do Juruá, a proposta de integração econômica entre o estado do Acre e o estado peruano de Ucayalli, criando, assim, uma rota de desenvolvimento. A proposta requer o apoio e o envolvimento de toda a sociedade, dos empresários, das instituições, da classe política e dos governos.

O vice-governador, Wherles Rocha, explicou que a integração entre Brasil e Peru, vai possibilitar o incremento na economia de todo o vale do Juruá. “Vai possibilitar, também, o acesso ao mercado andino, pelo setor produtivo do Juruá, abrir oportunidades de negócios, não só para a região, mas para todo o Estado e, mais que isso, vai possibilitar o acesso também aos mercados asiáticos”, afirmou.

Ele destacou o fato de Pucallpa estar a 200 km de Cruzeiro do Sul e a 800 km de Lima, com um dos maiores portos da América do Sul. “Certamente vai ser muito importante para o incremento da economia do nosso estado, da região do Juruá, mas também para os irmãos peruanos. Essa integração é muito importante para fortalecer a economia dos dois países na região de fronteira”, ressaltou.

Durante o encontro, também foi apresentada uma proposta para preparação das empresas, oferecendo assessoria, orientações e ações para divulgar as empresas e produtos acreanos. Uma agenda empresarial será criada para preparar e habilitar empresas, além de assessorar e orientar empresários.

Assim, o Grupo de Trabalho para Integração Regional (GTIR) visa o planejamento e implementação do plano de atividades na construção da Declaração de Conectividade Multimodal Pucallpa (Peru) e Cruzeiro do Sul (Brasil), com fins a efetivar a integração regional nas áreas social, intercultural, ambiental, econômica, turística, industrial e comercial.

O encontro será finalizado na manhã desta terça-feira, 19, com a assinatura de uma carta de intenções entre o Acre e o estado peruano de Ucayalli. “Estamos muito adiantados e amanhã é o fechamento, a assinatura de uma carta de intenções para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho e se Deus quiser, muito em breve, ter essa ligação aérea e terrestre rumo a Pucallpa”, finalizou o vice-governador.