Neste Lote, a DESTAK Promoções oferece parcelamento em até 2 (duas) vezes nos Cartões de Crédito e, o público, também poderá adquirir seus ingressos através da plataforma digital, Eventbrite

(www.eventbrite.com.brwww.eventbrite.com.br), exceto ingressos do Camarote ‘DESTAK’ e Mesas, que são vendidos por WhatsApp ou no ponto de venda. Ingressos à vista, em dinheiro, continuam sendo vendidos na ISAO Consultoria Organizacional, localizada à Av. Ceará – Centro, ou ainda, pelo WathsApp da Empresa: 68 9.9201 8115. Além das atrativas formas de pagamento, quem comprar entre os dias 18 e 23 de novembro, para Pista e Camarote, paga apenas o valor de MEIA-entrada.

A DESTAK PROMOÇÕES, vem obtendo grande sucesso com as vendas

para o “Baile do Nêgo Véio”, de Alexandre Pires. Fãs do interior do Acre

e de outros Estados, como Rondônia, Amazonas e Goiânia, já estão

comprando seus ingressos e vão marcar presença no Espetáculo. A DESTAK não tem medido esforços para que ninguém fique de fora do Show que homenageará os saudosos anos 90, apresentando também ritmos atuais que vão animar a platéia.

A DESTAK PROMOÇÕES chegou e vai mostrar seu Diferencial Inovador no mercado de shows acreano, já em seu primeiro grande evento no Estado, oferecendo Comodidade, Segurança, Qualidade e Respeito ao Cliente, nos espaços oferecidos para o mega Show de Alexandre Pires: Pistas Vip e Gold, Mesas Ouro e Premium, Camarotes do Nêgo Véio e DESTAK.

O Baile do Nêgo Véio, que acontecerá no dia 04 de abril de 2020, no Ginásio do Sesi, terá decoração temática e ambiente carinhosamente

preparado para receber o numeroso público de Alexandre Pires e banda, numa apresentação de tirar o fôlego e cheia de surpresas. Serão 3(três) horas ininterruptas no Palco, onde os hits que embalaram os anos 90 e sucessos atuais irão entusiasmar os presentes, deixando um gostinho de quero mais… O Pré Show ficará por conta do empolgante grupo de samba local ‘Samba Brothers’ e, também, terá a participação especial do DJ Lauro Félix.

Maiores informações, pelo WathsApp da DESTAK

PROMOÇÕES: (68)99201 8115 ou nas redes sociais

da Empresa: @destakpromocoes.acre

Inêz Pinheiro (Assessora de Imprensa)

(68) 9.9946 6466

[email protected]