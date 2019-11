A final da Copa Libertadores da América será realizada no próximo sábado, 23, em Lima, o time brasileiro Clube de Regatas Flamengo vai disputar o título, por isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) explica os procedimentos necessários para os torcedores que vão viajar de carro para Peru.

Se você está pensando em pegar a estrada até o país vizinho, é necessário realizar alguns procedimentos. O proprietário do veículo deve apresentar as autoridades peruanas o documento de propriedade do veículo.

De acordo com consulado peruano no Acre, caso o proprietário do veículo não esteja presente, é necessário que ele faça uma procuração pública autenticada em cartório, dando autorização para que outra pessoa conduza o automóvel.

“Esse procedimento é feito no 3º Tabelionato de Notas, localizado na Av. Ceará ou no 2º Tabelionato de notas, na Via Chico Mendes”, explica funcionária do consulado peruano, Betzabel Silva.

Os brasileiros não precisam de passaporte para entrar no Peru, porém, o condutor deve apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e solicitar a autorização de migração como turista no consulado peruano.

“O cidadão brasileiro não deve esquecer-se de se apresentar a autoridade aduaneira peruana na entrada e na saída do país”, explica o coordenador de Registro Nacional de Veículos Auto Motores (Renavam), Edivon Motefusco.

Seguro

Para trafegar com automóveis no Peru, o governo peruano exige a contratação do Seguro Obrigatório contra Acidentes de Trânsito (SOAT), que deve ser apresentado as autoridades desse país em caso de abordagens.

Dicas de Segurança

Antes de qualquer viagem é necessário fazer uma revisão no carro, verifique os equipamento de segurança: macaco, para-brisa, estepe, setas, luz de freio e faróis. Certifique-se também que os pneus e freios se encontram em boas condições de uso.

Vale lembrar que o uso do cinto de segurança é indispensável, essencialmente para os passageiros do banco de trás. Respeitar os limites de velocidade é essencial para uma viagem tranquila, não se arrisque ao fazer ultrapassagens.

Observe se sinalização horizontal que permite a ultrapassagem apenas em trechos com as faixas cortadas, mesmo assim, é indispensável ter a certeza de que há condições para a manobra.