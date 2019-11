O Galo chegou à decisão após golear por 4 a 0 a equipe do Jóia de Cristo. O detalhe é que o time celeste tinha que vencer por uma diferença de quatro gols para garantir a classificação.

Os gols do Atlético foram marcados por Gue, em cobrança de pênalti, Thayla, Geicy e Tereza nos acréscimos marcou o quarto.

Já o time da Assemurb se classificou em primeiro lugar do grupo B. A equipe não teve muitas dificuldades no decorrer da competição.

A final é aguardada com muita expectativa por conta da rivalidade entre os dois clubes. “Esse jogo reúne as duas maiores forças do futebol feminino”, disse Leandro Rodrigues, coordenador de competições da Federação de Futebol do Estado.

O Atlético Acreano é o atual campeão da competição. Quem vencer o primeiro garante vaga na decisão do campeonato.