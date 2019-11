O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro modelo “Gol G4” de cor prata, que foi incendiado na noite desta terça-feira (19), próximo a uma chácara localizada na Entrada do Amapá, no Bairro Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, eles não conseguiram ver ninguém no local, somente perceberam o fogo muito alto e acionaram o Corpo de Bombeiros. Em um primeiro momento, a suspeita era de que o veículo teria sofrido uma pane elétrica, mas após os bombeiros apagarem o fogo, foi encontrado o corpo do homem no banco de trás.

O cadáver estava com uma mordaça na boca, e o veículo havia recebido restrição de roubo/furto no inicio da noite de hoje. Logo após apagar as chamas e verem a situação do corpo, os bombeiros acionaram policiais militares, que estiveram no local do crime e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. A polícia acredita que o carro pode ter sido incendiado por criminosos.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o cadáver e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos procedimentos. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso e identificar os possíveis autores do crime.