A Faculdade Pitágoras Rio Branco realizará a I Semana Jurídica, do Curso de Direito, com o tema “Novos Direitos e seus desafios perante a sociedade contemporânea”. O evento acadêmico terá início no próximo dia 25 novembro.

A abertura da I Semana Jurídica terá como convidada de honra, e homenageada, a desembargadora, Eva Evangelista, decana do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). O evento acadêmico irá reunir apresentações de trabalhos dos alunos do curso de Direito Pitágoras.

O Juiz de Direito Pablo Stolze fará uma palestra, por meio de vídeo conferência. O magistrado, que possui vasta experiência acadêmica, é autor e co-autor de várias obras jurídicas, incluindo o Manual de Direito Civil, o Novo Curso de Direito Civil e o Manual da Sentença Cível.

A programação contará ainda com diálogos, mesa redonda, feira jurídica e concerto musical e apresentação de talentos Pitágoras.

“A Pitágoras nos propões o desafio de realizarmos a primeira semana jurídica da instituição. Será a oportunidade de obtermos ainda mais conhecimento com a participação de grandes juristas locais e de fora, com a ajuda da tecnologia, por meio da teleconferência. Estamos preparando uma programação para os ingressantes do curso e também para aproximar a faculdade da sociedade”, destaca o acadêmico Victor Augusto de Farias, membro da primeira turma e da comissão organizadora do evento.