Uma das imagens mais divulgadas durante esse final de semana foi a de uma caminhonete modelo Hilux de cor prata, de placa QLU 7815, de Rio Branco – Acre, abandonada em uma estrada, que foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal do Estado de Rondônia. O veículo estava abandonado no mm 450, próximo a BR 364, no Distrito do Abunã.

O veículo foi encontrado com um aparelho iPhone dentro do carro na manhã deste domingo (17). A caminhonete, após ser localizada, foi removida por um guincho e encaminhada para o pátio da Polícia Rodoviária Federal que aguardará o proprietário para ser restituída.