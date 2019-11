No Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, encerrando as agendas desta segunda-feira, 18, a prefeita Socorro Neri assinou o decreto em ato de reconhecimento, agradecimento e homenagem aos conselheiros tutelares do Município de Rio Branco no exercício do quadriênio 2015-2019. O ato de homenagem foi realizado no auditório da sede da Prefeitura, no Centro.

“Essa ação de hoje não pode deixar de ser feita. Agradecer a cada conselheiro tutelar, titulares e suplentes, que têm se dedicado com tanta garra e com tanta seriedade”, ressaltou a prefeita Socorro Neri.

A solenidade contou com a presença do secretariado municipal, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Iana Sarquis, da delegada Elenice Frez, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e do vereador Rodrigo Forneck.

Reconhecimento

“Vamos seguir juntos fazendo o que de fato é mais relevante para construção desse mundo que a gente quer que seja melhor, que é garantir direitos e proteger nossas crianças e adolescentes” disse Socorro Neri.

A conselheira tutelar Lucinaira Carvalho, que há 21 anos atua na área de proteção a crianças e adolescentes parabenizou a prefeita pela iniciativa e agradeceu pela grata surpresa. “Nós conselheiros tutelares nos sentimos felizes e valorizados com este reconhecimento. Que linda homenagem. Muito coração está agradecido. Não recordo de nenhuma iniciativa dessa por parte de outro prefeito”.

Proteção a crianças e adolescentes

Presente na solenidade, a delegada Elenice Frez, parabenizou e agradeceu os conselheiros pelo empenho e profissionalismo. “Nesta gestão conseguimos estreitar os laços entre a delegacia e os serviços de conselheiros tutelares, que são serviços que necessariamente dependem um do outro, um complementa o outro. Tivemos muitos avanços”, enfatizou.

Para a presidente do CMDCA, Iana Sarquis, “o momento é de agradecimento e comemoração pelo trabalho”. O vereador Rodrigo Forneck, líder do Executivo na Câmara Municipal ressaltou que “toda homenagem é bem-vinda aos guerreiros e grandes anjos que a estrutura da administração municipal tem cuidando das crianças da nossa cidade e a gente espera que os novos conselheiros possam ter uma doação tão forte quanto esses que estão saindo”.