O mais recente Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes Aegypti (LIRAa), realizado no começo deste mês, revelou risco de surto e epidemia em Rio Branco, classificada com o número 9,32. Preocupada com o dado, a prefeita Socorro Neri determinou a antecipação da campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, que normalmente acontece em janeiro, já para a partir des segunda-feira (18).

O lançamento aconteceu na sede da Associação de Moradores do bairro Esperança, onde os índices detectados foram os mais preocupantes.

“É um momento de juntar todos os esforços e sair em campo para vencermos novamente esse risco de epidemia, de surto da dengue na nossa cidade. É uma guerra que todos nós devemos travar. Não há apenas um único ator responsável, mas um conjunto de atores que são responsáveis para que a gente supere novamente essa dificuldade. Cada um de nós tem que fazer a sua parte.”, conclamou a prefeita.

Estão envolvidas diretamente na ação as secretarias municipais de Saúde (SEMSA) e de Zeladoria (SMZ), conforme explicou a prefeita Socorro Neri. “A equipe de Zeladoria é importantíssima nesse trabalho específico e que, portanto, tem o papel fundamental de fazer a limpeza, de recolher os entulhos nos bairros mais afetados da nossa cidade. A equipe da Saúde tem um papel extraordinário, sem o qual não teríamos sucesso como já tivemos em vezes anteriores e teremos agora de novo. Equipe que vai de casa em casa, que entra na residência, que orienta os moradores e faz o controle e esse trabalho de fato acontecer.”, destacou.

Serão realizadas diversas ações com o objetivo de mobilizar a população em geral no sentido de alertar e conscientizar acerca dos riscos da doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti e sobre as medidas de prevenção com a eliminação dos focos do mosquito.

O secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, explicou que serão três as principais estratégias de enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti. “A primeira será a frente de limpeza pela equipe da Zeladoria; a outra é a ação de educação e saúde, com campanha de conscientização que vai estar também nas escolas com atividades educativas; e ainda iremos reforçar as visitas domiciliares.”, disse.

Segundo os dados da Semsa, serão visitado mais de 183 mil domicílios para completar o ciclo este ano. Pelo menos 90% dos focos do mosquito são encontrados nas residências, portanto a prefeita Socorro Neri enfatizou a importância da conscientização da população.

“Os moradores são atores fundamentais nesse processo. Os cidadãos, aqueles com os quais compartilhamos a vida na cidade de Rio Branco e que precisam cada vez mais entender que cada um de nós tem esse papel decisivo de olharmos os nossos quintais de cuidar para que não tenham água parada, locais que possam ser depósitos das larvas do mosquito. Vamos trabalhar com uma campanha para que todos se conscientizem de que ao deixar de fazer a sua parte acabamos prejudicando a cidade inteira e a nossa família também. A dengue não escolhe onde que vai chegar e fazer adoecer. O mosquito não olha a cor da pele e nem a condição social. Ele vai onde não teve o devido cuidado. Então precisamos vencer novamente essa guerra.”, reforçou a prefeita.

Limpeza dos quintais e coleta de entulhos

Não por acaso, a campanha foi iniciada no bairro Esperança onde a equipe da Zeladoria já realizou a limpeza nos conjuntos 2 e 3, está em fase de conclusão no 1 e no bairro Doca Furtado, que localiza-se nas proximidades. Na região os índices de infestação levantados foram os maiores.

“É uma ação necessária para o município de Rio Branco para que seja dada atenção especial a esse momento crítico de intensificação das chuvas. É importante estarmos cada vez mais atentos. Mais uma vez a Zeladoria, por orientação da prefeita Socorro Neri, está entrando de forma integrada nessa ação, auxiliando todos os agentes de endemias nesse trabalho, prestando as orientações necessárias em relação a descarte, à limpeza dos quintais. Temos a equipe já nos bairros e vamos continuar trabalhando de recolhimento dos resíduos, importante para essa ação de combate.”, explicou o secretário municipal de Zeladoria, Kellyton Carvalho.

De acordo com o secretário de saúde, a forma mais eficaz de combate e prevenção das doenças é a eliminação dos materiais, lixos e resíduos que possam acumular água parada e limpa.

“Estamos diante de um cenário preocupante e precisamos fazer um ação intensificada para conseguirmos baixar os índices. Tem pessoas adoecendo e morrendo por causa da dengue e este ano o alvo da nossa campanha são as pessoas. A responsabilidade é de todos. Nós, enquanto agentes públicos, trabalhamos e nos dedicamos todos os dias para cumprir nossa obrigação de entrar nos domicílios e orientar e a população que precisa dar sua contrapartida que é limpar o seu quintal. Cinco minutos na semana são suficientes para fazer uma vistoria e retirar possíveis criadouros do mosquito.”, explicou o secretário Oteniel Almeida.

Principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti