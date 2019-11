Sete pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, corrupção de menores e participação em organizações criminosas, na noite deste sábado (16), em uma região conhecida como Invasão da Xiburemano, no bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares, as prisões foram o resultado de uma investigação contra uma organização criminosa com forte atuação na Cidade. Foi descoberto que por volta das 22h acontecia uma reunião em uma casa do bairro uma reunião com objetivos de planejar ataques contra uma facção rival.

Os policiais foram até o local e na abordagem foi presos os 7 envolvidos, sendo 3 mulheres e 4 homens, e mais 3 menores de idade foram apreendidos. Na revista realizado na residência foi localizado 3 armas de fogo sendo duas escopetas e uma espingarda, munições e entorpecente.

Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão aos 7 que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado plantonista. Os menores também foram levados à delegacia. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário e os bandidos ficaram presos até o julgamento do crime.