A Prefeitura de Rio Branco esclarece que o concurso público para o provimento de 553 vagas para a Educação do município está mantido. As provas realizadas no domingo, 17, no turno da manhã foram anuladas e as que seriam aplicadas no turno da tarde foram canceladas em decorrência de falhas detectadas pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), instituição responsável pela organização e realização do concurso.

Um novo planejamento está em execução e a nova data dos exames (de nível médio e superior) será divulgada em breve. Rio Branco-Acre, 17 de novembro de 2019.