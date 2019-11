Procuradores e promotores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) elegeram, nesta segunda-feira, 18, os três membros que concorrem ao cargo de procurador-geral de Justiça.

Foram escolhidos a atual procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, que obteve 57 votos; o procurador Cosmo Lima de Souza que recebeu 50 votos; com 32 votos, o procurador Carlos Roberto da Silva Maia também integra a lista tríplice.

A eleição aconteceu durante todo o dia no auditório do edifício-sede da instituição, em Rio Branco, e teve a participação de 83 membros do MPAC, registrando apenas uma abstenção.

Também concorriam os procuradores Edmar Monteiro e Rita de Cássia Nogueira, além dos promotores Ricardo Coelho, Francisco Maia e Alessandra Marques.

A lista tríplice será encaminhada ao governador do Estado, que terá até 15 dias para fazer a indicação. O escolhido ficará no cargo no biênio 2020/2022.