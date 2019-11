A primeira Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) do interior foi inaugurada oficialmente na manhã desta segunda-feira, 18, pelo governo do Acre. A entrega do hospital de pequena e média complexidade em Cruzeiro do Sul é mais um compromisso da gestão Gladson Cameli em ofertar saúde pública de qualidade para todo o Vale do Juruá, segunda região mais populosa do estado, além do município amazonense de Guajará.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Alysson Bestene, o momento é histórico. Além de representar mais um importante avanço na rede pública e garantir acesso ao atendimento para cerca de 120 mil pessoas. Segundo o gestor, a UPA de Cruzeiro do Sul chega para desafogar o Hospital Regional do Juruá e estabelecer um novo fluxo e otimização dos atendimentos.

“Esse era um sonho da população cruzeirense, o funcionamento desta unidade, e sabemos da importância desta Unidade de Pronto Atendimento para todo o Vale do Juruá. O governador Gladson Cameli sabe da realidade da nossa Saúde e tem lutado incansavelmente para trazer os recursos necessários junto ao governo federal para implementar todos os serviços para a Saúde estadual pensando, principalmente, nas pessoas que mais necessitam da rede pública. Estamos entregando a UPA de Cruzeiro do Sul em pleno funcionamento e vamos fazer todo o esforço possível para realizar um excelente serviço para a toda a população que precisar dessa unidade”, argumentou Alysson Bestene.

Representando o governador Gladson Cameli, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, destacou o esforço da atual gestão para concluir e estabelecer o funcionamento da UPA 24 horas. O parlamentar disse ainda que as melhorias na Saúde já são realidade.

“O governo do Estado está de parabéns por entregar essa unidade que estava em obra desde 2013 e que está sendo entregue em 11 meses pelo governador Gladson Cameli. Esse é um momento muito especial para a população cruzeirense porque estamos constatando que a nossa Saúde está melhorando e isso é muito bom para todos. Eu tenho certeza que o atendimento prestado aqui será de excelente qualidade e vai ajudar a desafogar a demanda existente no Hospital do Juruá”, pontuou.

Em funcionamento desde a última segunda-feira, 11, o moderno prédio localizado na região central do município leva o nome de Jaques Pereira Braga, cruzeirense e servidor público estadual já falecido. O local tem capacidade para realizar 6 mil atendimentos por mês. A equipe da Unidade de Pronto Atendimento é composta por oito enfermeiros, 20 técnicos em enfermagem, quatro médicos plantonistas e servidores administrativos.

Em termos de infraestrutura, a unidade pública é a maior do estado. São mais de 2,7 mil metros quadrados, 22 leitos separados para homens, mulheres e crianças, salas de observação individual e de urgência, sala de gesso, sala de raio-X, sala de inalação, sala de medicamentos e dois consultórios.

Em construção desde 2013, a unidade chegou a ser inaugurada pela antiga administração, mas o prédio ainda inacabado não oferecia as mínimas condições para receber pacientes. Para colocar a unidade hospitalar em pleno funcionamento foram investidos cerca de R$ 750 mil. Tratada como extrema prioridade pelo atual governo, a entrega da UPA 24 horas de Cruzeiro do Sul comprova que, por meio de uma gestão séria e eficaz, é possível melhorar cada vez mais a vida da população acreana.

O evento contou ainda com a participação do secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Thiago Caetano, o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Lima, a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Eliane Sinhasique, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, e o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues.

Pacientes elogiam atendimento e estrutura da UPA de Cruzeiro do Sul

As donas de casa Eliana Maria Ferreira e Lindalva da Silva Queiroz foram diagnosticadas com dengue. Na sala de medicação, enquanto recebiam soro, as duas elogiaram a qualidade do atendimento e também a estrutura da mais nova unidade hospitalar de Cruzeiro do Sul.

Como não sabia que a UPA já estava em funcionamento, Eliana chegou a procurar o Hospital Regional do Juruá, mas foi orientada a procurar a UPA, local mais adequado para o tratamento da doença.

“Chegamos por volta de sete e meia da manhã e rapidamente fui atendida pelo médico que já me encaminhou para tomar soro. O atendimento foi maravilhoso e espero que continue sempre assim”, comenta.

Já Lindalva revelou ter perdido as esperanças em relação ao funcionamento da UPA de Cruzeiro do Sul. Diariamente, ela passava em frente ao local que ficou pronto após seis anos em obras.

“Eu moro aqui próximo e me perguntava quando essa UPA iria realmente ser inaugurada. Fiquei muito feliz quando soube que já estava funcionando desde a semana passada e hoje precisei ser atendida e quero dizer que fui muito bem recebida e atendida por toda a equipe. Graças a Deus ganhamos essa UPA e isso vai ser muito bom para toda a população”, salientou.