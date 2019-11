O ex-presidiário Erinaldo Mendonça Lima, 21 anos, foi morto após tentar atacar policiais militares, na tarde deste domingo (17), no Ramal do Japãozinho, zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações dos PMs, eles receberam a informação de que um homem estava ameaçando os moradores do ramal com um terçado. Ao chegar no local, a polícia tentou abordar o ex-presidiário, mas ele partiu para cima dos agentes, tentando ferir os PMs, porém, para defender a si mesmo e os colegas, um dos militares efetuou um disparo no ombro do criminoso para imobiliza-lo, mas o homem acabou morrendo no local.

Os policiais ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas só puderam atestar a morte do homem. Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os devidos exames cadavérico.

Segundo a PM, pesa contra o ex-presidiário várias passagens por roubo e furto na região, e os moradores ainda registraram mais um boletim de ocorrência no mesmo dia.

O caso será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.