Márcio de Paulo Melo, 35 anos, foi morto a golpes de facadas, na noite desta segunda-feira (18), no Bairro Remanso, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações da esposa da vítima, o homem e o vizinho, conhecido como “Caboco” sempre discutiam, pois o autor do crime tinha muito ciúme da própria esposa e achava que a mulher traía ele com Márcio. Em outra ocasião, o vizinho já havia tentado contra a vida de Márcio, mas o alvo conseguiu correr para não morrer. Mas, na discussão de hoje, o autor do crime consegui matar Márcio desferindo diversos golpes de faca contra a vítima.

A esposa da vítima ainda chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando a viatura chegou no local, os socorristas constataram que o homem já estava sem vida.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

As informações foram repassadas à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que vai investigar o caso.