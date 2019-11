A educação na primeira infância está entre as prioridades na gestão da prefeita Socorro Neri, que nesta terça-feira, 19, celebra com festa os 70 anos da tradicional Escola Infantil Menino Jesus.

Construída em 1949, a Escola Menino Jesus é a primeira unidade dedicada exclusivamente ao cuidado educacional da primeira infância no Acre, e uma das mais antigas do Brasil, se tornou tradicional e uma referência no cenário da educação acreana.

Nostalgia e emoção

Ao caminhar pelas instalações reformadas pela Prefeitura de Rio Branco no ano de 2017, é possível deparar-se com traços estruturais da época em que a escola foi construída no final da década de 1940, encontrar com funcionários antigos e até mesmo ex-alunos. Nos dias que se aproximam ao aniversário da escola, ex-alunos voltam às instalações e conversam com os pequenos estudantes.

Quem estava visitando a escola, na véspera do 70º aniversário da Menino Jesus, era o Elolg Ferreira, conhecido por todos como “Abud”. Abud tinha cinco anos quando estudou na primeira turma da escola e, na visita, foi carinhosamente recebido pela equipe pedagógica e pelos alunos.

“Hoje, aos meus 75 anos, volto aqui e a primeira coisa que me remete à minha feliz infância é a frente da escola, me recordo bem. Da minha vida escolar mesmo eu lembro pouco; mas é um prazer voltar e ver essas crianças estudando aqui. É como se eu voltasse também ao meu passado quando criança. Era muito bom”, contou Abud.

A gestora da Escola, Adalvani Pinheiro, emocionada relembrou que “a escola Menino Jesus é uma escola querida e que ao longo de 70 anos acolheu milhares de estudantes, pessoas do povo e pessoas que, hoje, são renomadas nas mais diversas áreas; todos importantes na construção da nossa cidade” e afirmou “esta é uma escola muito querida e as pessoas que já passaram por aqui, até mesmo funcionários, me falam com muita alegria e isso aumenta minha responsabilidade em dar continuidade neste trabalho sempre tão bem feito na construção da história da Menino Jesus”.

Compromisso ontem e hoje

Basta adentrar as instalações da Menino Jesus para ser recepcionada com carinho e um simpático sorriso da coordenadora pedagógica, Jeanne Nobre, que dedicou 33 anos à Educação Infantil. “Transferida de Cruzeiro do Sul, cheguei aqui em 1995, eu e uma colega dávamos aula para 40 crianças. Lecionar para as crianças sempre foi um prazer elas marcam nossas vidas, são parte da nossa história. Tudo era diferente. Com a municipalização tudo melhorou”, contou Jeanne que enfatizou “com a municipalização e os investimentos, a infraestrutura melhorou, com reformas e adaptações. A qualificação profissional dos educadores também mudou para melhor, com as formações e especializações”.

Entre os profissionais mais novos no quadro docente está a professora Elisete Bernardino, que há apenas um ano integra o quadro profissional da Menino Jesus. “Para mim é uma gratificação estar aqui e vivenciar essa experiência ímpar. Estou aqui para somar nessa equipe que é muito boa. Aprendo todos dias com meus alunos e com os colegas” pontuou, a professora Elisete, muito querida pelos seus alunos. “Amo

Ao longo dos seus 70 anos de história, a Escola Municipal Menino Jesus atualmente faz a diferença na vida de seus aproximadamente 360 alunos, de pré-escola I e II.