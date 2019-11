De acordo com a ONU, os acidentes de trânsito matam 1,25 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. O número de feridos varia entre 30 e 50 milhões de pessoas. Brasil, China e Índia respondem por 40% das mortes globais de acidentes devido ao tamanho da população e à taxa de motorização.

Conforme o portal oficial sobre o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito (http://worlddayofremembrance.org ), as seis maiores causas de mortes no trânsito são o excesso de velocidade, o consumo de bebidas alcoólicas, a falta de cinto de segurança, a falta de equipamento de segurança para as crianças cadeirinha e o assento de elevação), a falta do capacete aos usuários de motocicleta e o uso do celular.

O número de ocorrências de acidentes de trânsito em Rio Branco no ano de 2016 foi de 6522, dessas 603 vítimas tiveram lesão leve, 174 lesões grave e 51 vítimas tiveram desfecho fatal. O motociclista foi o destaque, embora se tenha muitas lesões leves em motociclistas, as graves também estão presentes, sendo dessas 174 lesões graves 147 envolvem motociclistas.

A redução do número de acidentes de trânsito no Brasil passou a ser uma prioridade para o Governo Federal. Ainda em 2010, o Ministério da Saúde implantou em todas as capitais brasileiras o Projeto Vida no Trânsito, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Saúde. O Projeto tem o objetivo de reduzir os casos de mortes e feridos em decorrência de acidentes no trânsito.

Em consequência da violência no trânsito, foi instituído em 2005, pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Terceiro Domingo de Novembro como o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito.

A celebração deste dia é uma oportunidade para mobilizar a sociedade contra essa violência, homenagear as pessoas com sequelas ou que morreram em decorrência da violência no trânsito e confortar parentes e amigos de todos aqueles que sofrem a perda de entes queridos com tal tragédia.

E buscando chamar a atenção do público para os acidentes de trânsito, suas consequências, custos e as medidas que podem ser tomadas para evitá-los, que a Secretaria Municipal de Saúde através da Coordenação de Vigilância em Saúde / Projeto Vida no Trânsito e parceiros promoverá no dia 19 de novembro (terça-feira) a partir das 8h, ações dedicadas ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, na oportunidade estaremos realizando Pit Stop com entrega de material informativo e educativo sobre o trânsito seguro em dois locais: