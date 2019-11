Os crimes de furto não vêm dando trégua no interior do estado. Pela quarta vez nesse ano de 2019, a agência dos Correios no município de Xapuri foi alvo de arrombamento por criminosos. O último caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18)

De acordo com informações da Policia Federal, funcionários da agência chegaram para trabalhar nessa manhã e viram que o setor deles estava violado. Eles acionaram a PF, que esteve no local para realizar os devidos procedimentos.

Segundo constatado no local, os bandidos teriam quebrado uma parede na lateral da agência e tiveram acesso ao interior da unidade. Ainda não foi divulgado o valor do prejuízo causado pelo roubo. Essa é a quarta vez em menos de um que a agência é invadida no município.

Como mais essa ação foi danificado o prédio, os atendimentos ao público foram suspensos por tempo indeterminado. A perícia criminal da Superintendência da Polícia Federal que fica localizado no município de Epitaciolândia vai tentar identificar os possíveis ladrões.