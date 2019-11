Vários candidatos que participaram do concurso público da Secretaria Municipal de Educação – SEME procuraram a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA onde denunciaram suposta fraude na realização das provas do concurso realizado neste domingo (17), muitos candidatos desistiram de fazer a prova devida inúmeras irregularidades detectadas durante a aplicação do concurso, tais como: Provas chegaram aos locais de realização em malotes abertos, em alguns lugares a quantidade de provas foi inferior ao número de candidato fazendo com que o inacreditável fosse feito, dois candidatos preencheram a mesma prova.

Outras situações como provas compartilhadas e pesquisas via celular foram registradas por candidatos que levaram as filmagem para compôr como prova criminal contra a realização do certame que estaria sob a responsabilidade da Fundape -Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre.

Tão logo as denúncias chegaram ao conhecimento da Prefeita Socorro Neri, ela foi até a sede da Fundape localizada no prédio da Universidade Federal do Acre, afim de checar in loco as denúncias e tomar as providências cabíveis independente da investigação policial.

Possivelmente ainda neste domingo a prefeita se posicione oficialmente sob o ocorrido, embora a responsabilidade da aplicação das provas seja da Fundape e não da secretaria Municipal de Educação, mas diante de uma possível fraude, ou prejuízo de candidatos, a prefeita pode cancelar o concurso, para posterior realização.

Veja vídeos gravados por candidatos e enviados a Redação do Ecos da Notícia.

Vídeo 1

Vídeo 2