O vereador João Marcos Luz (MDB) subiu à tribuna da Câmara Municipal nesta quinta-feira, 14 de novembro, para anunciar que vai destinar os mais de R$ 58 mil de emenda parlamentar à Educação do Município de Rio Branco. O emedebista direcionará a quantia de emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) para a compra de aparelhos de ar-condicionado para refrigerar as escolas da cidade.

“Cada vereador tem R$ 58 mil de emenda parlamentar para ser empenhado no próximo ano. Quero anunciar que irei dedicar a quantia integralmente à Educação, que necessita de investimento. O valor é pouco, mas é necessário. Estamos adotando a Escola Infantil Jessé Santiago, a Escola Mário Lobão e a Creche Jairo Júnior, e estamos estudando mais duas escolas para contemplar com a emenda à LOA direcionada para a compra de aparelhos de ar-condicionado. Queremos climatizar estas escolas. A partir do momento que os professores, funcionários no geral e alunos possuem melhores condições, o ensinamento e aprendizagem é melhor desenvolvido. A climatização das escolas é um compromisso que faço com a sociedade rio-branquense”, frisou Luz.