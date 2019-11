O vereador de Rio Branco, Mamed Dankar (PT) utilizou suas redes sociais para lamentar a falta de compromisso da prefeitura por meio da secretaria competente em adquirir os instrumentos que deveriam ser utilizado pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

A aquisição se daria por meio da emenda parlamentar do vereador no valor de R$13 mil, que deveriam ter sido gasto no inicio do ano e até o momento não aconteceu.

“Eu lamento muito que não estão dando a devida importância e valor a esse programa que busca afastar nossos jovens do mundo do crime por meio de palestras e aulas de musicas aos participantes. Eu fiz minha parte em destinar toda minha emenda, mas vamos virar o ano e nada andou. Só quem perde é nossa juventude e a população”, destaca Dankar.