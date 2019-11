Uma motocicleta pegou fogo após colidir com um carro na noite deste sábado (17), próximo a Praça Central, na Avenida Principal, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações de populares, uma caminhonete tentou sair do estacionamento pela lateral da avenida, quando uma motocicleta modelo Fan, de cor Vermelha, entrou na frente do veículo e os dois colidiram. Com o impacto da batida, o tanque da moto furou, e após o acidente ela explodiu e pegou fogo.

O condutor da moto não foi atingido pelas chamas, mas ficou caído no chão reclamando de muitas dores pelo corpo e com suspeita de fraturas nos ossos.

Testemunhas que presenciaram o crime acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital João Câncio Fernandes, em estado de saúde estável.

Policiais Militares foram acionados e também estiveram no local, para isolar a área para os trabalhos de perícia. Após os devidos procedimentos serem tomados, a motocicleta foi recolhida por um guincho para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito – Detran.