Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas no início desta noite de 15 de novembro, na região de Sacaba, em Cochabamba, Bolívia. Os mortos e feridos são cocaleros e aliados do presidente deposto Evo Morales.

De acordo com informações de brasileiros que moram na região, os manifestantes foram recebidos à bala pela polícia e homens do Exército. Eles protestavam contra as forças políticas que levaram Morales à renúncia, na semana passada.

As mesmas informações dão conta de que o número de mortes pode aumentar porque o hospital Mexico, em Cochabamba, está tomado de pessoas feridas, muitos com gravidade.

Exilado no México, Evo Morales, pelo Twitter, se solidarizou com os familiares dos mortos e com os feridos. Classificou de covardia a repressão às manifestações dos cocaleros e disse que o mundo civilizado precisa conhecer e condenar o que está acontecendo na Bolívia.